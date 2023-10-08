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مراسلتنا: السلطات الإسرائيلية تغلق كل المعابر وتمنع دخول وخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: السلطات الإسرائيلية تغلق كل المعابر وتمنع دخول وخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية
Globallookpress
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أفادت مراسلتنا الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت كل المعابر ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية.

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ولفتت المراسلة إلى أنه تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بعدم السماح لأي فلسطيني بالدخول أو الخروج من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة مع الأردن بالإضافة إلى إغلاق كافة المعابر مع الخط الأخضر.

وأضافت المراسلة أن الضفة الغربية تعيش فعليا حصارا شبه كامل.

واندلعت مواجهات في الضفة الغربية أمس، عقب إعلان حركة حماس عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية وإغلاق عدد كبير من الطرقات الرئيسية.

وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت مواطنا غرب نابلس، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7.

المصدر: RT

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