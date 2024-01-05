الخارجية الأمريكية توفد مستشارين إلى الأردن وإسرائيل

توجه مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إلى الأردن وإسرائيل، لتأكيد التزام واشنطن بمنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المسؤولين الاثنين سوف يؤكدان "دعم الولايات المتحدة القوي لأمن إسرائيل والتزام الولايات المتحدة بمنع الصراع بين إسرائيل وحماس من الانتشار، وأهمية تسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة واتخاذ التدابير كافة لحماية المدنيين".

وأضاف البيان: "سيؤكد شوليت وليف أثناء زيارتهما المنطقة أيضا أهمية محاسبة المستوطنين المتطرفين على الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويعيدان التأكيد على مسؤولية جميع الأطراف للمساعدة في رسم مسار للأمام في غزة يحقق الأمن الدائم، بناء على آلية مستدامة للإعمار والحكم بقيادة فلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة الموحدين".

وأشار إلى أنه "بعد الاجتماعات في إسرائيل والأردن، سينضم المستشار ومساعد الوزير إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لعقد اجتماعات إضافية في المنطقة".

المصدر: RT