واشنطن تكشف عن جدول جولة بلينكن في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولته الشرق أوسطية التي من المقرر أن تستمر حتى 11 يناير من تركيا، وأنه سيختتمها في مصر.

وقالت الخارجية في بيان: "سيسافر الوزير أنتوني بلينكن إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير 2024".

وذكرت أن "الوزير سيؤكد طوال رحلته على أهمية حماية أرواح المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، ويشدد على التزام واشنطن بـ"تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة للمدنيين في غزة واستئناف الخدمات الأساسية، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة".

وأضافت: "سيناقش أيضا الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وتجنب التصعيد في لبنان. وسيجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء لتهيئة الظروف اللازمة للسلام في الشرق الأوسط، والذي يتضمن خطوات شاملة وملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن".

المصدر: RT