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بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة

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بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية جديدة
AFP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة.

وذكر المسؤول أن بلينكن سيغادر مساء اليوم الخميس واشنطن، دون إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها. 

وأفاد بأن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين، سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".

يذكر أن حدة التوترات الإقليمية تزايدت مع اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة جوية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء.

وقد حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من أن "ما حصل في الضاحية الجنوبية هو جريمة كبيرة وخطيرة وهي لن تبقى دون رد أو عقاب"، مضيفا:"وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

المصدر: "رويترز" + RT

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