صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22600 قتيل، والجرحى إلى 57910 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 قتيلا و296 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أمس الخميس إلى أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب مقتل 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT