بعد تعليق رحلاتها ليومين.. شركة "ميرسك" العملاقة للشحن تعلن قرارها بشأن مسار سفنها

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة إن: "كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتم تحويل مسارها الى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب".

وأشار البيان إلى أن "كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني في البحر الأحمر، يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".

وفرضت "ميرسك" الشهر الماضي، رسوما إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوما إضافية لموسم الذروة، ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية بطول 20 قدما من الصين إلى شمال أوروبا.

وهاجمت جماعة "أنصار الله" اليمنية مؤخرا عددا من السفن في جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك سفينة تابعة لـ"ميرسك"، مما أحدث اضطرابات في حركة التجارة العالمية، وأثار مخاوف من حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي، في ظل ارتفاع أسعار الشحن.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، التي تضم أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

المصدر: أ ف ب