فيديو.. مقتل شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين شمال الضفة الغربية بالرصاص الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة 4 آخرين في بلدة بيت ريما شمال غرب محافظة رام الله بالضفة الغربية.

ووفقا لوزارة الصحة فإن حالة 2 من المصابين الأربعة حرجة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما وثقته كاميرات المراقبة حول إصابة الفتى أسيد الريماوي ومن ثم مقتله وإطلاق النار تجاه شابين حاولا إسعافه.

ووفقا لشهود عيان اندلع اشتباك مسلح بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ومن جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك مساء أمس الخميس، إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، طالت نحو 500 مواطن بينهم أطفال ونساء.

وأضافا أن القوات الإسرائيلية نقلت نحو 150 مواطنا إلى أحد معسكراتها وأبقىت على 20 آخرين لديها.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية اقتحام واسعة لمخيم نور شمس استمرت ليومين، وداهمت منازل المواطنين واحتجزت سكانها وأخضعتهم للتحقيق.

واعتدت القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب المبرح بمن فيهم كبار السن واعتقلت المئات، وحولت بعض المنازل إلى مواقع عسكرية ونقاط مراقبة.

وعمدت إلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف واعتدت على الصحفيين وأطلقت النار تجاههم.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية