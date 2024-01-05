"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمجموعة من جنود الجيش الإٍسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مجموعة من جنود الجيش الإٍسرائيلي بحذاء الجنوب اللبناني.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيبديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

ويوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود على الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان سيمكّن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم ومن التمتع بالأمان وبالشعور به".

في حين أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا في الوقت نفسه أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".

المصدر: RT