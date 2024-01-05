فيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لعملياته وآثار الدمار في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مشاهد لعملياته الجوية والبرية المستمرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار.

وأظهرت المشاهد مقطع فيديو يوثق بحسب بيان الجيش، شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 100 غارة جوية استهدفت مقرات تابعة لحركة "حماس" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الجيش في بيانه، إن "الهجمات، التي نفذتها القوات الجوية والبحرية والبرية، استهدفت مراكز قيادة "حماس" ومواقع الإطلاق ومخازن الأسلحة والبنية التحتية الأخرى".

كما نشر مقطع فيديو قال إنه لتصفية مجموعة من مقاتلي حركة "حماس" في مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: RT