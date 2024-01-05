تقرير: إصابة 3400 عسكري إسرائيلي بإعاقات منذ 7 أكتوبر

ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع الإسرائيلية يتعامل مع 3400 عسكري أصيبوا بإعاقات في القتال منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال الموقع إن "جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر هو حدث وطني ذو حجم تاريخي"، مشيرا إلى أن "الرقم الرسمي بحسب الجيش الإسرائيلي هو 2300 جندي، ولكن بحسب الأشخاص الذين يعملون في الميدان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مثل المستشفيات والمسؤولين الطبيين في الميدان والمسؤولين في قسم إعادة التأهيل ومصادر في منظمة المعاقين التابعة للجيش الإسرائيلي، يقولون أن الصورة أكثر قتامة بكثير".

وكشف أن وزارة الدفاع استأجرت شركة خارجية لدراسة الاتجاهات من العمليات والحروب السابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين سيتم قبولهم كمعاقين من قبل الجيش الإسرائيلي في قسم إعادة التأهيل في عام 2024، مبينا أنه سيتم الاعتراف بـ12500 جندي كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، حيث من المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفا.

وذكر أنه تمت إضافة 3400 من المعاقين الجدد إلى قسم إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ بداية القتال في أحداث النقب الغربي أو في شمال البلاد أو نتيجة أعمال إرهابية أخرى.

المصدر: Ynet