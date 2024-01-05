الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى 2324

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2324 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار عبر موقعه إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 1020.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22600 قتيل، والجرحى إلى 57910 منذ الـ7 من أكتوبر.

وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرا تحديثا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

المصدر: RT