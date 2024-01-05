"هآرتس": إسرائيل توكّل محاميا شهيرا عنها أمام محكمة العدل الدولية في قضية جرائم الإبادة بغزة

وكّلت إسرائيل محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، تم تعيين البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعتبر من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، أمس الخميس لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية في مجموعة واسعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي".

ولفتت إلى أن شو قدم استشارات قانونية للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل أمام عدد من الدوائر الدولية القانونية منها محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في بريطانياوغيرها".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

المصدر: هآرتس