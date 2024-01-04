خالد مشعل تعليقا على اغتيال العاروري: معنيون بأمن ومصلحة كل بلد عربي ومعركتنا فقط مع إسرائيل

علق رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" يوم الثلاثاء الماضي.

وفي كلمة له، قال خالد مشعل: "الشهيد الراحل صالح العاروري شارك في تأسيس كتائب القسام وبذل روحه وجهده في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال".

وأضاف مشعل: "استشهاد القادة يثبت أن طريق الشهادة هو خيار القادة كما هو خيار الجند على حد سواء وهو مطلبنا وغايتنا"، مردفا: "دماء العاروري ورفاقه الشهداء إختلطت بدماء غزة التي تصنع ملحمة تاريخية في معركة طوفان الأقصى".

وتابع رئيس حركة "حماس" في الخارج: "معنيون بأمن ومصلحة كل بلد عربي ومعركتنا فقط مع العدو الصهيوني"، مستطردا: "الاحتلال يريد تصدير أزمته للخارج في ظل فشله في غزة ويريد توسيع دائرة العدوان".

وأكد خالد مشعل في كلمته أن "الاحتلال واهم إذا ظن أن اغتيال القادة سيكسر المقاومة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.

في حين أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة خطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب.

المصدر: RT