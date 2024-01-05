استهداف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في أربيل بطائرة مسيرة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "حرير" العسكرية التي تتمركز فيها قوات أمريكية في أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الجهاز في بيان إنه بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية في محافظة أربيل، اليوم الجمعة في الساعة 16:29.

وأشار البيان إلى أن "القاعدة كانت تستخدم سابقا كمقر عسكري لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش".

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية سُمع صوت انفجار في منطقة القاعدة وشوهدت أعمدة من الدخان، ولم تتحدث عن تفاصيل الحادث وما إذا كانت هناك اضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، حذرت فصائل عراقية، في بيان وزعته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

المصدر: وكالات