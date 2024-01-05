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طهران تكشف المزيد عن ملابسات تفجيري كرمان وتعلن القبض على عدد من المشبوهين

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طهران تكشف المزيد عن ملابسات تفجيري كرمان وتعلن القبض على عدد من المشبوهين
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أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي القبض على عدد من المشبوهين في قضية التفجيرين الإرهابيين في مدينة كرمان مؤخرا.

وقال وزير الداخلية إن "قوى الأمن الإيرانية عثرت على أدلة جيدة حول أسباب التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم".

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وأضاف، "الأوضاع تحت السيطرة وبالتأكيد ستقع الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأمن الإيرانية".

ولفت إلى أنه سيتم دفن 56 جثمانا في "روضة شهداء كرمان"، كما سيتم دفن باقي الجثامين في مسقط رأسهم.

ووقع يوم الاربعاء الماضي ضحايا تفجيران بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان، حيث أسفر هذا الهجوم عن 84 قتيلا و284 إصابة، أدخل 195 منها إلى المستشفى.

المصدر: تسنيم 

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