أبو الغيظ يوجه رسالة للكونغرس الأمريكي.. "صورة"

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الخميس وفدا من الكونغرس الأمريكي، وطالبه بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وأفاد جمال رشدي المتحدث باسم أبو الغيط بأنه استقبل السيناتور الديموقراطي كريستوفر فان هولين، والسيناتور الديمقراطي جيفري ميركلي عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وبحث معهما آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة.

RT

وأكد أبو الغيط على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار إلى أن الممارسات الاسرائيلية تعد انماطا من العقاب الجماعي وترقى إلى جرائم الحرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدا على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

وشدد على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الإنسانية للقطاع بالكميات المطلوبة عبر الممرات الإنسانية ووقف كامل لإطلاق النار.

وطالب أبو الغيظ عضوي الكونغرس بأن تمارس الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل بكامل ثقلها السياسي لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومن الجانب الأمريكي، أكد عضوا الكونغرس على أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب، كما شددا على أهمية العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

المصدر: RT