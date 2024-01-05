ارتفاع أسعار النفط إثر تصريحات المركزي الأمريكي والتوتر بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة، فيما يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 77.96 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 72.69 دولار.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس، عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.

ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأمريكي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر "الافراط في تشديد" السياسة النقدية على الاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التطورات في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي أمس الخميس، إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من قطاع غزة والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.

المصدر: رويترز