تحديث مستمر.. غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال في غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق جنوبي القطاع تحديدا مدينتي خان يونس ورفح.

محور الجنوب..

استقبل مشفى ناصر الطبي 3 قتلى و5 إصابات عقب استهداف القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة مواصي القرارة في مدينة خان يونس مساء أمس الخميس.

المصدر: RT