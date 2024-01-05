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مع تصاعد التوتر.. العراق يتخذ أول خطوة رسمية بشأن تجاه الوجود الأمريكي في البلاد

أخبار العالم العربي

مع تصاعد التوتر.. العراق يتخذ أول خطوة رسمية بشأن تجاه الوجود الأمريكي في البلاد
محمد شياع السوداني
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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

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وقال السوداني اليوم الجمعة إنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف أمس الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم "اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية"، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014. 

المصدر: RT+ وكالات

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