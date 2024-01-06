"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر: 2000 إسرائيلي بين قتيل وجريح

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 ( عقب إطلاق حركة "جماس" لعملية طوفان الأقصى) ولغاية يوم أمس الجمعة.

وذكر الإعلام الحربي في "حزب الله" في "إنفوغراف" أن عملياته جاءت بالشكل الآتي: "

معدل العمليات:

- معدل العمليات في اليوم الواحد: 7.

- أكبر عدد لعمليات في يوم واحد: 23.

- أصغر عدد لعمليات في يوم واحد: 2.

المواقع الحدودية التي تم استهدافها:

- مستوطنات: 44 استهدافاً.

- مواقع حدودية: 510 استهدافات.

- مواقع خلفية: 24 استهدافا.

- نقاط حدودية: 70 استهدافا.

تهجير المستوطنين:

- شعاع المنطقة المخلاة: 5 كلم.

- عدد المستوطنات المخلاة المعلن: 43.

- عدد المستوطنين النازحين المعلن: 81000.

- عدد المستوطنين النازحين الفعلي: 230000.

مشاهد الاستهدافات الموزعة على الإعلام: 177، عدد الإصدارات: 84.

670 استهدافا على الحدود الجنوبية:

- نوع الاستهداف: 43 آلية ( 3 آليات لوجستية، 20 ناقلة جند، 20 دبابة)

- 18 مركز قيادة، 179 دشم وتموضعات في المواقع والمستوطنات.

- 181 تجهيزات فنية.

- مصنع عسكري.

- تموضع أفراد: 211.

- الجدار الحدودي: 21.

- مرابض مدفعية: 11.

- منصة للقبة الحديدية (1).

- مسيّرات وطائرات: 4.

الخسائر البشرية: 2000 بين قتيل وجريح.

الأسلحة المستخدمة (الأعداد المذكورة هي أعداد الرمايات كعمل عسكري وليس أعداد المقذوفات أو الصواريخ):

- المدفعية: 172.

- الصواريخ (أرض - أرض): 98.

- القنص والرشاشات: 50.

- الدفاع الجوي: 33.

- الهجمات الجوية: 17.

- الصواريخ الموجهة: 257.

- الأسلحة المباشرة: 68.

- سلاح الهندسة: 4.

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المصدر: RT