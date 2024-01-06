المشاط في اجتماع مع القيادة العسكرية الحوثية: أي سفينة مرتبطة بإسرائيل لن تمر من البحر الأحمر

ترأس رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية مهدي محمد المشاط، اليوم السب، اجتماعا ضم القيادة العسكرية للحوثيين.

وضم وزير دفاع حكومة صنعاء (التابعة للحوثيين) محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة محمد عبد الكريم الغماري، وقادة القوى والمناطق العسكرية وعددا من القيادات الأمنية.



وقال مهدي محمد المشاط في الاجتماع: "نحن شعب عربي مسلم نرفض الظلم والضيم ولا يمكن أن نسكت أمام هذه الجرائم بحق إخواننا في فلسطين، ولقد حددنا موقفنا في مواجهة الغطرسة الصهيونية والأمريكية ومعركة غزة معركة مقدسة".

وأضاف المشاط: "قواتنا المسلحة هي حارس البحر الأحمر وخلفها 40 مليون مقاتل من أبناء شعبنا جاهزون وحاضرون للمواجهة"، متابعا: " نحن مستمرون في موقفنا وفي منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني ولن نتوقف حتى يتوقف العدوان والحصار عن غزة".

وأردف: "نؤكد أنه لن تمر أي سفينة إسرائيلية أو مرتبطة به (الكيان) أو متجهة إلى موانئه ونحن جادون في ذلك والله معنا وسينصرنا وسيمكننا في هذه المعركة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

واستطرد المشاط: "إذا كانت أمريكا ملتزمة بحماية إسرائيل فنحن نؤكد أننا ملتزمون بحماية ونصرة إخواننا في غزة وجاهزون لكل الاحتمالات، والخيارات مفتوحة..أمريكا التي تدعي السلام ها هي اليوم انكشفت وتعرت أمام العالم في تحديها للقانون الدولي، وما يحصل في غزة من عدوان وقتل وتدمير وحصار ومنع للغذاء والدواء وصمة عار على جبين الأمريكي".

وأكمل: "نقول للأمريكي أن جريمته بحق أبطالنا من القوات البحرية لن تمر دون رد قوي وسيدفعون الثمن بشكل غير مسبوق وسيتحملون العواقب جراء حماقتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخنا.

يذكر أنه ردا على الهجمات التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وقبل أيام، حذرت الولايات المتحدة إلى جانب حلفاء آخرين، الحوثيين من هجمات إضافية على سفن الشحن في البحر الأحمر، ووصفت الهجمات الأخيرة بأنها "غير قانونية وغير مقبولة ومزعزعة للاستقرار بشكل كبير".

المصدر: "سبأ" + RT