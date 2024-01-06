الشرطة البريطانية تستخدم العنف ضد مظاهرات داعمة لفلسطين

استخدمت الشرطة البريطانية القوة ضد مئات المتظاهرين المشاركين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن.

وكما يظهر في اللقطات المنشورة على موقع صحيفة "ديلي تلغراف"، شكلت الشرطة طوقا، ودفعت المتظاهرين إلى خارج حديقة "سانت جيمس"، ثم أغلقت طريق المتظاهرين الذين كانوا يخططون لعبور نهر "التايمز" على جسر "وستمنستر".

🚨BREAKING: Chaos in London as 'Protestors' Clash with Police!



📍Shirion operatives are currently monitoring the situation.



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This isn't a demonstration –… pic.twitter.com/XpJcQVdHXt — Shirion Collective (@ShirionOrg) January 6, 2024

وعلى عكس المسيرات السابقة التي نظمها "التحالف من أجل فلسطين" في لندن، والذي يوحد العديد من المنظمات العامة، بما في ذلك "حياة السود مهمة"، لم يتم الاتفاق على مسار مسيرة السبت مع سكوتلاند يارد (أجهزة الشرطة).

وبحسب المنظمين، فإن هدف المتظاهرين كان إغلاق عدة شوارع وسط لندن دون سابق إنذار للفت الانتباه إلى الأوضاع في قطاع غزة.

Protesters in London take over Westminster Bridge following police attempts to unlawfully corral them, despite their peaceful demonstration in support of #Gaza. pic.twitter.com/IH0WPOhkMN — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) January 6, 2024

واحتشد المتظاهرون لأكثر من ساعتين، عند مدخل جسر وستمنستر، لكنهم تفرقوا تحت التهديد بالاعتقال بعد انتهاء الوقت الذي خصصته لهم الشرطة لممارسة حقهم في الاحتجاج.

ولم تعلن "سكوتلاند يارد" بعد عن اعتقال متظاهرين، لكن تظهر مقاطع فيديو على الشبكات التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تقود العديد من الأشخاص بعيدا.

وخرج العديد من المتظاهرين إلى الشوارع وهم يرتدون أقنعة تصور سياسيين بريطانيين وإسرائيليين، بما في ذلك صور رئيسي وزراء البلدين، ريشي سوناك وبنيامين نتنياهو.

المصدر: تاس