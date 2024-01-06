تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف جنود ومواقع وقاعدة إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وجاء في بيانات "حزب الله":
- عند الساعة 4:40 من عصر يوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 3:40 من عصر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.
- عند الساعة 09:55 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 09:40 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 07:50 من صباح اليوم السبت: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري ( نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس) وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكدة".
يتبع..