"القسام" تبث مشاهد للجنود الإسرائيليين الأسرى الذين قتلهم الجيش في حي الشجاعية

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد مسجلة للجنود الإسرائيليين الأسرى الذي قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة تحريرهم.

وقالت "القسام": "مشاهد الجنود الصهاينة الذين قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية بعد أكثر من محاولة سابقة لقتلهم في عدة أماكن بالحي"، مضيفة "الوقت ينفد".

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وكان قد قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى غير آبه بمشاعر عائلاتهم وقد تعمد إعدام 3 منهم وآثر قتلهم على تحريرهم.

المصدر: RT