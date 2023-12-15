الجيش ‏الإسرائيلي يعلن قتله بـ"الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "أثناء القتال في الشجاعية، قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بتشخيص خطأ ثلاثة مختطفين إسرائيليين باعتبارهم تهديدا، حيث أطلقت النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

وأضاف البيان: "أثناء عمليات تمشيط ومسح منطقة الحادث، أثارت شبهة حول هوية القتلى، وتم نقل الجثث لغرض فحصها في الأراضي الإسرائيلية، حيث تبين أن القتلى ما هم إلا ثلاثة مختطفين إسرائيليين".

وأكد الجيش في بيانه أن "الجثث تم معاينتها في المعسكر المختص بهذه المعاملة، حيث تم التعرف عليهم وإبلاغ عائلاتهم بما جرى".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات المسلحة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث"، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق في الواقعة".

هذا وذكر موقع واينت" العبري أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من إسرائيل تغيير استراتيجياتها وخططها في حربها على غزة، بحيث تصبح أكثر تركيزا في غضون 3 أسابيع أو أكثر قليلا لإنقاذ المختطفين".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن حصيلة قتلاه ارتفعت في معارك قطاع غزة إلى 449 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT