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هروب جماعي للمستوطنين من محيط حائط البراق لدى سماع صافرات الإنذار بعد إطلاق صواريخ على القدس (فيديو)

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هروب جماعي للمستوطنين من محيط حائط البراق لدى سماع صافرات الإنذار بعد إطلاق صواريخ على القدس (فيديو)
RT
هروب مستوطنين من محيط حائط البراق
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نشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة مقطع فيديو يوثق هروب مستوطنين من محيط حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بعد تفعيل صافرات الإنذار إثر عملية إطلاق صواريخ على القدس.

ووجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رشقة صاورخية نحو القدس ردا على المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وقالت مراسلة RT مساء الجمعة إن انفجارا كبيرا هز القدس وأن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المنطقة.

وأضافت المراسلة أن المعلومات تفيد بأن 6 صواريخ أطلقت نحو القدس، مشيرة إلى أن صاروخا سقط قرب بيت شيمش بالقدس.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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