مراسلة RT: دوي انفجار كبير في القدس (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن انفجارا كبيرا هز مدينة القدس وأن صافرات الإنذار تدوي في أرجاء المنطقة.

وأضافت المراسلة أن المعلومات الأولية تفيد بأن 6 صواريخ أطلقت نحو القدس.

وأشارت مراسلتنا إلى أن صاروخا سقط قرب بيت شيمش بالقدس.

وذكرت في السياق أن الفلسطينيين في القدس احتفلوا بالصواريخ القادمة من غزة.

هذا ووثقت عدسات مراسلينا عددا من الفيديوهات التي تظهر فيها صواريخ تحلق في سماء رام الله والقدس، فيما اعترضت الدفاعات الجوية بعضها.

جدير بالذكر أنه وفي بداية الحرب تم رصد عملية نقل منظومات دفاعية من منظومة مقلاع داوود إلى محيط القدس، علما أن القوات الإسرائيلية لا تستخدم القبة الحديدية في القدس.

المصدر: RT