مراسلنا: مقتل مصور "الجزيرة" سامر أبو دقة في خان يونس و3 من الدفاع المدني كانوا يحاولون إنقاذ ـ صورة

أفاد مراسل RT بمقتل المصور في "شبكة الجزيرة" الزميل سامر أبو دقة، مشيرا إلى أن جثمانه وصل إلى "مجمع ناصر" الطبي في خان يونس.

ولفت مراسلنا إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الصحفي أبو دقة في خان يونس.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 89 منذ 7 أكتوبر.

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وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.

من جهتها، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" – في حصيلة مثيرة للتساؤل - عن مقتل 45 صحفيا عام 2023 ما يعادل نصف ما أعلنه الاتحاد الدولي للصحفيين في وقت سابق.

وأظهر التقرير السنوي للمنظمة أن فلسطين باتت أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحفيين.

وأشارت إلى مقتل 17 صحفيا أثناء ممارستهم مهامهم، 13 في غزة وحدها، إضافة إلى 3 صحفيين في لبنان، وفق تقرير المنظمة.

المصدر: RT