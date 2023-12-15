لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ70

في اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

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يتبع..