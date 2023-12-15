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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ70

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ70
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في اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

يتبع..

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