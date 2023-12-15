الجيش الإسرائيلي: دمرنا موقعا عسكريا لحزب الله أطلقت منه قذائف صاروخية (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان يوم الجمعة إن الجيش دمر موقعا عسكريا لحزب الله أطلقت منه قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وأفاد المتحدث بأن مروحية حربية وطائرات مسيرة هاجمت قوات مدفعية داخل لبنان ودمرت عدة أهداف لحزب الله ومن بينها موقع إطلاق وموقع عسكري استخدم لإطلاق قذائف نحو المنطقة الشمالية في وقت سابق اليوم.

وذكر أنه ومتابعة للإنذارات في الشمال تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو بعض المناطق الشمالية حيث تم اعتراض بعضها وفق سياسة الاعتراض المتبعة.

وأوضح أن الدفاعات الجوية اعترضت في وقت سابق الجمعة هدفا جويا مشبوها من لبنان.

وبين أيضا أن مسيرة سقطت بالقرب من موقع عسكري في منطقة منارة بعد أن تسللت من لبنان.

לפני זמן קצר, מסוק קרב וכלי טיס של חיל האוויר תקפו והשמידו מספר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. בין המטרות שהושמדו, עמדת שיגור ועמדה צבאית אשר ממנה בוצעו שיגורים לעבר שטח צפון הארץ מוקדם יותר היום >> pic.twitter.com/cUEUhXd1vw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 15, 2023

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تدريبات قواته النظامية والاحتياط لما قال إنها في إطار خطة "الوقت الثمين" وتهدف لزيادة كفاءة تلك القوات لمواجهة سيناريوهات أخرى محتملة على الحدود الشمالية.

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وبالتزامن مع القتال على الحدود الشمالية، تجري القوات النظامية وقوات الاحتياط التابعة لجيش الدفاع هذه التدريبات.

وأشار إلى أن خطة "الوقت الثمين" تهدف إلى تدريب القوات المقاتلة من أفراد الاحتياط بالتوازي مع قيامها بمهام الدفاع المختلفة الملقاة عليها في أوقات الطوارئ السائدة حاليا.

وأضاف "وتشكل الخطة جزءا هاما من جاهزية قوات الجيش عامة، إلا أنّها تركز أساسا على قوات الاحتياط".

هذا، وأفاد مراسل RT بأن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت صباح الجمعة مناشير فوق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، محذرة من "وجود مقاتلي حزب الله في المناطق المدنية على الحدود".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT