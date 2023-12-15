الجيش الإسرائيلي يلقي مناشير على جنوب لبنان (صورة + فيديو)

أفاد مراسل RT بأن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت صباح اليوم الجمعة، مناشير فوق بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، محذرة من "وجود مقاتلي حزب الله في المناطق المدنية على الحدود".

وجاء في المناشير التي ألقيت: "إلى سكان الجنوب. نود أن نعلمكم أن حزب الله يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم وذلك للعمل ضد دولة إسرائيل وليستغل ممتلكاتكم لمخططاته الإرهابية. عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم وذلك بتوخي الحذر في المنطقة. إن تستر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر بكم".

مسيّرة للاحتلال تلقي منشورات فوق بلدة #كفرشوبا الجنوبية pic.twitter.com/tIaPKg6eQN — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 15, 2023

المصدر: RT