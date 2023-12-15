البيت الأبيض يعلق على مقتل رهائن إسرائيليين في غزة بنيران صديقة

قال البيت الأبيض مساء يوم الجمعة، إن مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في قطاع غزة بنيران صديقة كان "خطأ مأساويا".

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي: "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط، وكيف ارتكب هذا الخطأ المأساوي".

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، بعد حادثة مقتل ثلاثة أسرى بنيران صديقة في قطاع غزة، أن ما وقع "حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته".

وتعليقا على الحادث، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في منصة "إكس": "هذه مأساة لا تطاق.. إسرائيل بأكملها حزينة هذا المساء، وقلبي مع عائلات الضحايا في هذه الأوقات الصعبة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "عائلات الرهائن يخططون لبدء إضراب عن الطعام بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين إطلاق سراح أحبائهم". فيما تعهد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بفعل "كل شيء لإعادة الرهائن المتبقين بعد الحادث".

ومع دخول الحرب على غزة يومها السبعين، تواصل القوات الإسرائيلية استهداف جميع أنحاء القطاع، فيما حذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء.

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المصدر: RT + أ ف ب