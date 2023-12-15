الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على مركز قيادة حماس بالشجاعية واستخدمنا قنابل "اللدغة الحديدية" بخان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن قواته دمرت مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، فيما استخدمت ذخيرة "اللدغة الحديدية" في خان يونس جنوب القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتأمين مركز القيادة والسيطرة لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس. خلال العملية، قتلت القوات عددا من مقاتلي حماس ودمرت فتحة نفق كانوا يستخدمونها. كذلك تم قصف المجمع بطائرات ودبابات وقوات هندسية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من الكتيبة 414 طائرة "ماعوز" بدون طيار لأول مرة، حيث استخدمتها لتحديد مواقع الخلايا في المنطقة وضربها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء الماضي، مقتل 10 من جنوده بكمين نصبته "كتائب القسام" في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وفي خان يونس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت خلال اليوم الأخير، غارة استهدفت مواقع البنية التحتية لحماس في المدينة.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي، إلى انه قواته قتلت عددا من مقاتلي حماس وعثرت على فتحات أنفاق تابعة للحركة. وضربت القوات خلال الغارة المستهدفة، مجمعا لتخزين الأسلحة باستخدام ذخيرة "اللدغة الحديدية" الدقيقة.

علاوة على ذلك، عثرت القوات على فتحة نفق وجدت فيها دراجات نارية استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر، فيما قصفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مجمعا عسكريا تستخدمه حماس كمخبأ، وأصابت طائرة أخرى ثلاثة مقاتلين من حماس حاولوا مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT