الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة إسرائيلي من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه عثر خلال عملياته العسكرية في غزة، على جثة الإسرائيلي إيليا توليدانو (28 عاما)، الذي أسر في 7 أكتوبر، وأعادها إلى إسرائيل.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد إجراء تحديد الهوية الذي نفذه مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومنسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء عائلة إيليا توليدانو، الذي اختطفته حماس يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أنه تم انتشال جثته وإعادتها إلى إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "مهمته الوطنية هي تحديد مكان المفقودين وإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم"، مؤكدا أنه "يعمل مع الأجهزة الأمنية وبكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي تاريخ مقتل توليدانو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "تم اختطاف توليدانو من الحفلة الموسيقية في رعيم، حيث ذهب مع صديقته ميا شيم، التي تم اختطافها أيضا وتم إطلاق سراحها لاحقا كجزء من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 12 ديسمبر أنه انتشل جثتي محتجزين إسرائيليين لدى "حماس" خلال تحركات مقاتلي الوحدة 504 في شعبة المخابرات واللواء 551 من أراضي قطاع غزة، وهما إيدن زكريا 27 عاما وزيف دادو 36 عاما، وأبلغ عائيلتيهما.

وسبق أن أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن القصف الإسرائيلي العشوائي والمستمر على قطاع غزة، أسفر عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وفي 8 ديسمبر، أعلنت كتائب القسام تمكنها من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها، وقامت بالاشتباك مع القوة الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.

المصدر: RT+ israel national news