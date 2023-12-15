غارات إسرائيلية بالمقاتلات والمسيّرات تستهدف مواقع "حزب الله" في لبنان (فيديو)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مجدلزون في القطاع الغربي جنوبي لبنان أدت إلى تصاعد سحب الدخان الناجمة عن نيران الحرائق التي اندلعت عقب تلك الغارة.

وأفادت مراسلتنا بوقوع غارة بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية على منزل وسط بلدة يارون قرب الشارع العام في القطاع الأوسط، ولم ينجم عن هذا الهجوم أي إصابات.

إلى ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيترون في القطاع الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن متحدث الجيش الاسرائيلي في بيان أن الجيش دمّر موقعا عسكريا لحزب الله أطلقت منه قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

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وأفاد المتحدث بأن مروحية حربية وطائرات مسيّرة هاجمت قوات مدفعية داخل لبنان ودمّرت عدة أهداف لحزب الله ومن بينها موقع إطلاق وموقع عسكري استخدم لإطلاق قذائف نحو المنطقة الشمالية في وقت سابق اليوم.

هذا وينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متفرقة على مختلف القطاعات في جنوبي لبنان ويقول إنها ضد عناصر "حزب الله" اللبناني وبنيته التحتية من أسلحة ونقاط تنطلق منها الهجمات ضد المواقع والجنود الإسرائيليين في المنطقة الشمالية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

المصدر: RT