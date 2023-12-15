"أكسيوس": الحوثيون يوجهون ضربة لحركة السفن في ميناء إيلات الإسرائيلي

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت برسائل للحوثيين عبر قنوات عدة تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وأفاد بأن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، طلب من دبلوماسيين من سلطنة عمان وقطر نقل رسائل تحذير إلى الحوثيين، وذلك خلال زيارة للمنطقة أخيرا.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، لردع الحوثيين عن شن مزيد من الهجمات.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن هجمات الحوثيين، حيث قال بعض المسؤولين إنها بحاجة إلى الرد عسكريا.

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين في الوقت الحالي، حتى لا ينصرف انتباه الجيش عن الحرب في غزة، ولتجنب توسع الصراع في المنطقة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس وزراء الحرب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على معرفة التأثير الذي ستحدثه قوة المهام البحرية المتعددة الجنسيات بمجرد أن تبدأ العمل في البحر الأحمر، وعلى عدم اتخاذ أي إجراء من جانبها في الوقت الحالي.

المصدر: "أكسيوس"