"سي إن إن" بلسان مسؤول أمريكي "مجهول الهوية" تتحدث عن "أيام السنوار المعدودة"

رأى مسؤول أمريكي أن أيام زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار "معدودة"، لافتا إلى أن إغراق الأنفاق في غزة كان "مسألة تكتيكية"، وليس "خطوة استراتيجية".

وكشف المسؤول الأمريكي أنه "في المحادثات التي أجريت في إسرائيل، شدد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على الحاجة إلى التحول إلى حرب أقل حدة وضرب أهداف ذات قيمة عالية"، في إشارة إلى اغتيال شخصيات بارزة في حماس.

وفيما يتعلق بالضغط الأمريكي للحد من شدة الحرب، لفت إلى أنه أنه سيكون من غير المسؤول إعطاء جدول زمني.

وشدد على أن "عمليات تطهير الأرض" لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

وقد أكد ساليفان في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل ستستمر بملاحقة القياديين البارزين في حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم سيستغرق ذلك وقتا.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى توترات "غير مسبوقة" بين البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبينة أن رحلة سوليفان إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن حماية المدنيين.

وقالت الشبكة إن قيادة واشنطن العالمية "مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل".

المصدر: Ynet + CNN