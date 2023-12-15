تركيا تؤكد مجددا موقفها من تصريحات إسرائيل حول اغتيال قادة حماس على أراضيها

أكد نائب وزير خارجية تركيا أحمد يلدز رفض بلاده تصريحات إسرائيل حول ‏اغتيال قادة حماس على الأراضي التركية‎، وشدّد على رفض استهداف أي مدنيين سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين فيها.

ولفت في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، إلى أنّه لا وجود لممثلين دائمين لحركة حماس في تركيا، ولا صحّة للتقارير بشأن استضافة أنقرة قادة حماس بشكل دائم.

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وأشار نائب وزير خارجية تركيا إلى أن زيارات قيادات حماس إلى تركيا "هدفها توحيد الصف الفلسطيني".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أكد يوم 5 ديسمبر الجاري، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية "أوامر إسرائيلية بتنفيذ اغتيالات" ضد أعضاء حماس في بعض الدول، بما فيها تركيا.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بداية الشهر الجاري، عن مسؤولين إسرائيليين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم لا سيما قطر ولبنان وتركيا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة حماس، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

المصدر: سبوتنيك + RT