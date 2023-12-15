وسائل إعلام: القوات الإسرائيلية تلقي بوابل من قنابل الغاز في مخيم شعفاط بالقدس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء يوم الجمعة بأن القوات الإسرائيلية ألقت بوابل كثيف من قنابل الغاز في مخيم شعفاط شمال القدس.

وأضافت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز مخيم شعفاط بالقدس بالتزامن مع إلقاء قنابل الغاز بكثافة داخل المخيم.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت منذ أيام عملية اقتحام للمخيم.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ظهر الخميس ناشطا مقدسيا في بلدة شعفاط بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات اعتقلت الناشط عبد اللطيف غيث بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية