الإعلام العبري: إسرائيل تحث الولايات المتحدة على عدم الحديث علنا ​​عن حل الدولتين

قال أربعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن القادة الإسرائيليين حثوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سرا على الامتناع عن الحديث علنا ​​عن حل الدولتين في أعقاب هجوم "حماس".

وقال مسؤول أمريكي إن الرسالة لا يعبر عنها فقط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبح صداها محدودا لأن واشنطن مقتنعة بأنه شارك في "حملة ذات دوافع سياسية" في هذا الشأن.

كما أعرب أعضاء آخرون في حكومة الحرب، بما في ذلك بيني غانتس وحتى رئيس المعارضة يائير لابيد، عن انزعاجهم من خطاب إدارة بايدن المتجدد فيما يتعلق بالحاجة إلى حل الدولتين منذ اندلاع الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن حل الدولتين بعد ما حدث في 7 أكتوبر هو مكافأة لحماس، مضيفا: "نتنياهو هو من يقول ذلك بصوت عال وبصراحة، لكن ليس هناك حقا أي شهية الآن في إسرائيل عبر الطيف السياسي لفكرة الدولتين".

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أنه حتى قبل الحرب، تحدث غانتس عن "حل الكيانين"، متجنبا استخدام مصطلح "الدولة لوصف الكيان الفلسطيني الذي سيوافق عليه"، مشيرة إلى أن لابيد، الذي أعرب عن دعمه لحل الدولتين أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في العام الماضي، تجنب هذه العبارة أيضا منذ 7 أكتوبر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"