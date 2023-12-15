ابنة العاهل الأردني تشارك في الإنزال الجوي لتزويد غزة بالمساعدات الطبية (فيديو + صور)

شاركت الأميرة سلمى، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الخامس الذي نفذه الطيران العسكري الأردني لتزويد شمال قطاع غزة بالمساعدات الطبية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: "نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.. ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/ طيار في سلاح الجو الملكي".

الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة#بترا#الاردنpic.twitter.com/3efVcElG2x — Jordan News Agency (@Petranews) December 14, 2023

وأضافت: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.. وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو للأميرة سلمى وهي تشارك في الإنزال الجوي.

فيديو - الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال #غزة#عاجلpic.twitter.com/YEvxXaEX9j — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 14, 2023

ابنة الملك الأردني الأميرة سلمى بنت عبدالله تشارك في تنفيذ إنزال جوي لمواد طبية عاجلة في شمال غزة.



الأميرة تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي الأردني. pic.twitter.com/cCHNQNYJTj — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) December 14, 2023

الأميرة الشابة التي تحمل رتبة.. ملازم أول/طيار عمليات.. في صفوف سلاح الجو الملكي.. ينتظرها الكثير من المهام والواجبات تجاه الوطن والأمة أسوة بأخيها الحسين وعمها الحسن.#خوان_سلمى#نشمياتنا_قول_وفعلpic.twitter.com/QTuMYFxuAD — (الضَّاري..) (@Aldari_Almgbali) December 14, 2023

المصدر: RT