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ابنة العاهل الأردني تشارك في الإنزال الجوي لتزويد غزة بالمساعدات الطبية (فيديو + صور)

مجتمع

ابنة العاهل الأردني تشارك في الإنزال الجوي لتزويد غزة بالمساعدات الطبية (فيديو + صور)
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شاركت الأميرة سلمى، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الخامس الذي نفذه الطيران العسكري الأردني لتزويد شمال قطاع غزة بالمساعدات الطبية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: "نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.. ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/ طيار في سلاح الجو الملكي".

وأضافت: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.. وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديو للأميرة سلمى وهي تشارك في الإنزال الجوي.

المصدر: RT

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