 
مباشر

"حزب الله" اللبناني ينعى أحد مقاتليه (صورة)

أخبار العالم العربي

AFP
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlup

نعى "حزب الله" اللبناني في بيان يوم الجمعة أحد عناصره الذي قتل في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حمد أحمد يوسف "أبو يوسف" من بلدة عين بعال وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متفرقة على مختلف القطاعات في جنوبي لبنان ويقول إنها ضد عناصر "حزب الله" اللبناني وبنيته التحتية من أسلحة ونقاط تنطلق منها الهجمات ضد المواقع والجنود الإسرائيليين في المنطقة الشمالية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا