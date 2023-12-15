"حزب الله" اللبناني ينعى أحد مقاتليه (صورة)

نعى "حزب الله" اللبناني في بيان يوم الجمعة أحد عناصره الذي قتل في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حمد أحمد يوسف "أبو يوسف" من بلدة عين بعال وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متفرقة على مختلف القطاعات في جنوبي لبنان ويقول إنها ضد عناصر "حزب الله" اللبناني وبنيته التحتية من أسلحة ونقاط تنطلق منها الهجمات ضد المواقع والجنود الإسرائيليين في المنطقة الشمالية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

المصدر: RT