الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية لحماس على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل هجوما على البنى التحتية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس والمتمركزة في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

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وقال الجيش الإسرائيلب في بيان :"قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والطائرات المسيرة عن بعد التابعة لسلاح الجو بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، خلال الأسبوع الجاري، بتدمير مواقع عسكرية ونقاط حراسة ونقاط مراقبة ومستودعات أسلحة وغرف قيادة وسيطرة تابعة لأجهزة الأمن العام التابعة لحماس، علما بأنها تقع في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر".

وأشار البيان إلى أن "مقاتلي حماس كانوا يعملون انطلاقا من المواقع التي تمت مهاجمتها في منطقة رفح، مع العلم أنها ساعدت المنظمة في عمليات التهريب التي نفذتها والتي شملت تهريب وسائل قتالية تعرض جنود جيش الدفاع العاملين في قطاع غزة والمواطنين الإسرائيليين بصفة عامة للخطر".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "استهداف هذه البنى التحتية تضر بقدرة حماس على تهريب المزيد من الأسلحة إلى القطاع. وتستغل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس انتشارها وعملها بهدف نهب الموارد الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، ولدعم جهود تهريب المزيد من الوسائل القتالية، ناهيك عن مشاركة عناصر هذه الأجهزة في العمليات التي تمارسها حماس ضد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن طلب تل أبيب للقاهرة السماح لها بنشر قوات إسرائيلية على معبر رفح، من أجل إحباط أي محاولة "لتهريب أسرى إسرائيليين أو هروب قادة حركة حماس داخل سيناء".

المصدر: RT