طبيب يكذب بيانا إسرائيليا حول استسلام أكثر من 70 عنصرا من "حماس".. فمن ظهر في الفيديو إذا؟

كذب طبيب في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن فيه استسلام أكثر من 70 عنصرا من "حماس" في غزة، مؤكدا أن الذين ظهروا في الفيديو "مدنيون يطيعون الأوامر".

وقد نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو بالإضافة إلى لقطتين قال إنه يظهر مسلحين يسلمون أسلحتهم بعد استسلامهم من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

وفي بيان مصاحب للفيديو، قال الجيش الإسرائيلي: "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة، خرج أكثر من 70 ناشطا إرهابيا من المستشفى حاملين أسلحة". وأضاف البيان أنه جرى تسليم الرجال إلى وحدات المخابرات الإسرائيلية داخل غزة لاستجوابهم.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم الأطفال في المستشفى لـCNN إن الرجال، الذين تم تجريد بعضهم من الملابس حتى الخصر في الفيديو، مدنيون كانوا يحملون أسلحة تابعة لأمن المستشفى والشرطة، بناء على أوامر من الجنود الإسرائيليين.

وقال أبو صفية: "نحن مدنيون عزل نقف في ساحة المستشفى"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للمدنيين بأخذ الأسلحة إلى الخارج ثم صورهم وهم يقومون بذلك.

وأوضح أنه تم منحهم 10 دقائق لإجلاء الجرحى من المستشفى مع الطاقم الطبي، مضيفا: "لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي الرد على تعليقات الدكتور حسام أبو صفية، وأعاد الجيش الإسرائيلي إرسال بيانه الأصلي الذي يحتوي على نفس روابط الفيديو واللقطات، لكنه لم يضف أي شيء آخر.

المصدر: CNN