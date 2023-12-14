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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال أكثر من 70 عنصرا من حماس في غزة (فيديو + صور)

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال أكثر من 70 عنصرا من حماس في غزة (فيديو + صور)
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "اعتقال أكثر من 70 ناشطا في حركة حماس، وذلك خلال عملية لقواته في منطقة مستشفى كمال عدوان، في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في بيان مشترك إنه" خلال العمليات في منطقة مستشفى كمال عدوان، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مبنى يستخدمه نشطاء حماس وعثرت على أسلحة بداخله"، مبينا أنه "خلال الاشتباكات مع المسلحين في منطقة المستشفى، قتل عدد منهم على يد قوات الجيش".

وأضاف: "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، خرج أكثر من 70 إرهابيا من المستشفى حاملين أسلحة في أيديهم. وتم تحويلهم إلى محققين ميدانيين من الوحدة 504 في مديرية المخابرات ومنسقي الشاباك لإجراء المزيد من التحقيقات".

المصدر: RT

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