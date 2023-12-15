مسؤول أمريكي يكشف مصير سفينة بالبحر الأحمر أصيبت بقذيفة من اليمن

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الجمعة، إن سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر اشتعلت فيها النيران، بعدما أصيبت بمقذوف قادم من اليمن.

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يأتي ذلك، عقت تحذير أطلقته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، طلبت فيه من كل القطع البحرية بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي اشتباه بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.

وكانت جماعة "انصار الله" الحوثية أعلنت أمس، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

ونفذت جماعة "أنصار الله" الحوثية هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

المصدر: أسوشيتد برس+ RT