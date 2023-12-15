مسؤول روسي: أمريكا ستدفع ثمنا غاليا بسيرها خلف نهج إسرائيل المدمر في غزة وتسترها على جرائم تل أبيب

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي إن الولايات المتحدة تخطئ بغضها الطرف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف بوليانسكي خلال حوار مع قناة RT: سنواصل إظهار الأمريكيين كطرف معزول، وأنهم يرتكبون خطأ فادحا سيكلف الولايات المتحدة غاليا في البعد التاريخي، بسيرهم خلف النهج المدمر التي تتبناه إسرائيل، وتسترهم على الجرائم التي ترتكب في غزة.

وشدد بوليانسكي على أن روسيا لا تنوي التسليم لهذا الوضع وستبذل قصارى جهدها لتغييره.

وتابع بوليانسكي قائلا: الأمريكيون يشلون عمل مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بهذه القضية، كما أنهم يحاولون مساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ترتكبها في غزة.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في وقت سابق حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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واتخذت الولايات المتحدة موقفا مماثلا في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق. وبررت أن عرقلة الهدنة مع حماس “ستؤدي لزرع بذور الحرب المقبلة”.

كما ذكرت وكالة رويترز، في 8 ديسمبر الجاري، أن إدارة جو بايدن تحاول إقناع الكونغرس الأمريكي بتمرير صفقة بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، والتي يحتاجها الجيش الإسرائيلي لمواصلة عمليته العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.

وأشار بايدن نفسه إلى أن السلطات الأمريكية ستزود إسرائيل بالأسلحة حتى يتم تدمير حماس بالكامل.

المصدر: RT