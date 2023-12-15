هرتصوغ: الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة حل الدولتين

انضم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى صفوف المسؤولين الإسرائيليين الذين يعارضون الخطاب الأمريكي فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، داعيا إلى تأجيل المحادثات حول حل الدولتين.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، قال الرئيس الإسرائيلي إن "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن إقامة دولة مستقلة في حين أن آلام البلاد (إسرائيل) من هجوم حماس في 7 أكتوبر لا تزال حية".

وأضاف: "ما أريد أن أحث عليه هو ضد مجرد قول حل الدولتين. لماذا؟ لأن هناك فصلا عاطفيا هنا يجب التعامل معه. أمتي ثكلى. أمتي تعاني من الصدمة"، مشيرا إلى أنه "من أجل العودة إلى فكرة تقسيم الأرض، أو التفاوض على السلام أو التحدث مع الفلسطينيين، وما إلى ذلك، يتعين على المرء أن يتعامل أولا وقبل كل شيء مع الصدمة العاطفية التي نمر بها والحاجة والطلب المنطقي للشعور الكامل بالأمن لجميع الناس".

واعتبر أنه "في الجزء الشمالي من غزة، يمكن للمرء أن يرى الأفق.. يمكننا أن نرى نهاية تلك الحملة (العسكرية الإسرائيلية)، ربما في الأسابيع القليلة المقبلة"، مشددا على أن "نهاية الحملة في الجنوب لن تأتي إلا عندما يتم القضاء تماما على الجماعة الإرهابية (حماس)".

المصدر: AP + Times of Israel