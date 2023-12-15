بالفيديو.. إجلاء جنود إسرائيليين بالمروحيات بعد استهدافهم بالهاون الثقيل شرق خان يونس

نشرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شرق خان يونس في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وكانت المشاهد أشبه بالسينمائية.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بالدقة العالية بداية رصد تجمع الجنود الإسرائيليين وهم يركضون بين الأبنية المدمرة شرق خان يونس، وعلى الفور بدأ الدخان الكثيف يتصاعد من مكان استهدافهم بقذائف الهاون. ما يدل على أن الإصابات عديدة وربما تكون خطيرة.

بعد ذلك رصدت كاميرا مقاتلي الفصائل الفلسطينية إجلاء الجنود الإسرائيليين المصابين بالسيارات المسرعة كما حضرت مروحيتان إسرائيليتان إلى مكان المصابين ليصار إلى إجلائهم على الفور.

وغالبا ما يدل حضور المروحيات على وجود حالات خطرة يصعب على المستشفيات الميدانية التعامل معها بسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن ما تم تصويره كما لو أنها لعبة من ألعاب الفيديو القتالية، أو مشهد من مشاهد الأفلام الوثائقية الحربية التي اعتدنا مشاهدتها على الشاشات.

وقبل أيام، أفاد مراسل RT بتجدد الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي في كافة محاور التوغل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

المصدر: RT