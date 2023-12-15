وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يجتمع مع رئيس وزراء النرويج

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اجتماعا مع رئيس وزراء النرويج ووزراء خارجية دول شمال أوروبا "النورديك"، ودول اتحاد "البنلوكس".

ودول شمال أوروبا "النورديك" هي النرويج والدنمارك والسويد وفنلندا وآيسلندا، أما دول اتحاد "البنلوكس" فهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

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وشارك في الاجتماع برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومواصلة إسرائيل التصعيد العسكري ضد المدنيين العزّل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "أعضاء اللجنة جددوا التأكيد على موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني".

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وشدد أعضاء اللجنة أيضا على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

وفي اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450 منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + "وفا"